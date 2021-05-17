不到10歲的敘利亞難民兒童到工廠打工貼補家計；失學的難民青年本來以為會一輩子做工。非政府組織提供上學機會讓他們改頭換面、翻轉人生，也印證了「教育不能等待」。

教育可以打破貧窮、暴力和不公正的惡性循環，但是受教權有的時候不是人人平等。

「我（大學）要讀軟體工程。」談到未來志向時，17歲、念11年級的沙胡德（Mohammed Haj Shahood）說得頭頭是道：「還在敘利亞老家時，我就熱衷於『玩』電腦。現在已經是數位時代，每個人都該學習如何應用電腦。知識世界無涯際。」

一家人8年前逃離內戰中的敘北老家阿勒坡（Aleppo），落腳伊斯坦堡蘇丹加濟區（Sultangazi）。在家中6個小孩排行老二的沙胡德當年跟成百上千敘利亞小孩一樣，得到成衣工廠賺取微薄薪資貼補家計。

戰火無情，顛沛不堪回首。為了生存，那幾乎是每個家庭當時不得不然的安排，教育對這些孩子而言是遙不可及的夢。

當年未滿10歲的沙胡德每天打工12小時，週休一日。這樣的生活他過了超過一年，直到有人登門「拜託」父親讓他停止打工去上學，而且還提供助學金。

21歲的哈爾（Tereq Harh）也靠這樣的助學金「以學免工」翻轉人生。他從學校畢業後考取歷史悠久的伊斯坦堡星星科技大學（Yildiz Teknik University）機械電子工程學系，現在念大一。

他告訴中央社記者，2016年一枚炸彈落到他們位在阿勒坡的房子裡，家沒有了，人還在。剛到土耳其的時候，他和弟弟在成衣廠打了兩年工。

「學校設立之前，我以為不會再有機會受教育，我覺得自己會一輩子做工。」哈爾說：「工作到第2年的時候，我已經會操作機器，但是當時我多麼希望重拾書本。」

自敘利亞衝突爆發以來，土耳其累計接納超過400萬難民，其中近100萬敘利亞人落腳第一大城伊斯坦堡。2013年被任命為蘇丹加濟區長的烏斯蘭瑪茲（Ali Uslanmaz）說，光是當地就有大約4萬敘利亞人。

「童工很多，我們覺得他們應該去上學，但是這些家庭不得不讓小孩去打工。」烏斯蘭瑪茲說：「於是費瑟兄弟（Faisal Kardesi）挨家挨戶拜託家長讓小孩去上學，工廠給小孩多少工資，他就提供多少助學金，不收學費、課本免費。後來有超過480個童工因此重拾書本。」

烏斯蘭瑪茲2017年升任土耳其中部凱色里省（Kayseri）副省長，今年稍早結束36年公職生涯退休。

他口中的費瑟兄弟是慈濟基金會土耳其志工胡光中。胡光中和另外兩位志工周如意、余自成自2014年開始濟助逃往土耳其的敘利亞人，並且在蘇丹加濟區成立滿納海國際學校，對難民子弟提供教育。

長期擔任地方首長的烏斯蘭瑪茲告訴中央社記者，弱勢家庭小孩最容易被人欺凌而誤入歧途，「不只是土耳其，全世界都一樣。我公職生涯輪調各地36年，對這種社會問題非常敏感」。

他表示，如果沒有社會扶助，難民無法讓子弟上學，這些孩子可能會去偷竊、搶劫、吸毒，甚至餓死，將會造成更多社會問題。

目前慈濟每月的「發放」濟助了蘇丹加濟區超過7000戶難民家庭，每年有2000名兒童因此獲得教育機會。烏斯蘭瑪茲說：「你能夠想像，2000個本來會上街乞討的小孩得救？」他說，部分歐洲大國甚至還不願意接納300、500個難民。

土耳其過去兩年來經濟每下愈況，瀕臨危機邊緣，就連土耳其公民都難以找到還過得去的穩定工作。寄人籬下的難民處境原本就已脆弱，他們的子弟想要接受教育其實困難重重。

安卡拉的中東科技大學（METU）社會系助理教授澤爾（Besim Can Zirh）指出，如果家庭沒有經常性、穩定的收入，敘利亞小孩很難獲得教育機會。儘管有所謂支持機制，也就是教育補貼，但額度非常有限。

澤爾告訴中央社記者：「難民還會遭遇到來自社區的排擠，有些限制甚至直接來自里長或校長，因為家長會說『我們不希望這個階層的人靠近我小孩』。」他表示，非政府組織（NGO）在提升難民教育機會上著力甚深。

滿納海國際學校校長主麻（Cuma Usta）坦言，學校裡大部分學生本來根本不可能有機會上學，更別說上大學。

2018到2020年，這所學校有84個敘利亞畢業生考上土耳其大學，包括24位醫科、25位工科、35位文科相關科系。

主麻告訴中央社記者：「除了知識、科學、道德教育之外，學校更讓他們找回了希望。在遭到剝奪教育權利多年後，重回學校的孩子們宛如新生。」

他說，滿納海國際學校是土耳其唯一大量招收敘利亞學生的學校，其運作模式得到土耳其政府和聯合國兒童基金會（UNICEF）認可，雙方依照滿納海模式展開合作，在全境推動「教育不能等待計畫」（Education Cannot Wait），已經開設數百間臨時教育中心，對難民提供教育。

學校成立讓學生對未來重燃希望，對教師而言何嘗不是一種救贖？

滿納海國際學校阿拉伯語教師澤伊（Amal Al Mohammad Zeyh）說：「學生們終於重回教室，他們翻開課本時臉上帶著笑容、削鉛筆時心中懷抱喜悅。作為一個老師，那是自從我離開敘利亞以來最美好、最無與倫比的一刻。」

她說：「用一句話來講，我會說，那就像是死而復生。對我、對學生而言，都是如此。」

本來是童工的沙胡德現在個頭抽高，彬彬有禮而且英語流利，學校每月進行「發放」的時候，他會穿上黃色背心擔任志工服務鄉親。原本以為自己會一輩子做工的哈爾進入大學念機械電子工程，現在也能夠用英語接受訪談。他立志在土耳其至少完成大學學業，將來返回故鄉投入重建。

據UNICEF，土耳其境內約有85萬名難民兒童，其中30萬人失學。聯合國教育不能等待基金會主席薛里夫（Yasmine Sherif）受訪時強調：「要改變難民兒童命運，出路只有一個：讓孩子接受教育。這需要國際社會全力支持。」

戰爭毀滅了家園，但是無法摧毀人們對未來的希望。主麻說：「學校的成立是學生們生命的轉捩點，猶如黑暗中的光芒、沙漠中的甘泉，照亮、滌蕩了靈魂。他們許多人未來會成為科學家，他們的肩膀將會擔起對國家和世界的責任。」

(中央社)