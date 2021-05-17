鄭村棋完整訪談影音點此觀看

資深媒體人周玉蔻16日於中央流行疫情指揮中心記者會前，逕自在個人臉書爆料確診病例數惹來爭議。社運人士鄭村棋接受《中時新聞網》訪問狠批，「周玉蔻的所作所為堪稱是媒體之恥，身為媒體她應該要負起責任監督政府，結果卻只會巴結討好，甚至被政府當作自己人、當他們養的小狗，而且藉由這樣的關係拿到疫情的內線消息，居然還洋洋得意去嗆質疑她的網友，真是令人不敢置信。」

社運人士鄭村棋（攝影/邱子軒）

鄭村棋強調，媒體跟政府不應該變成這樣的一個負向共生關係。過去在國民黨政府威權統治下，民進黨曾用激烈的方式去爭取新聞言論自由，不過等到他們取得執政權，卻可以伸手進入所謂的獨立機關，用行政手段去打壓異議媒體，箝制反對聲浪，將媒體玩弄到如此不堪的地步，痛批現在的民進黨已經自我作賤背棄理想。

周玉蔻疑似搶先公布今日確診數 (翻攝周玉蔻臉書)

至於外界關注周玉蔻提前報導疫情的行徑是否違法，衛福部長陳時中在記者會回應：「我們再了解，講數目有違法嗎？要請法制去研究一下。講的數目不對，如果是這樣有造謠嫌疑，但如果講得差不多，還是要由法制研議」對此鄭村棋不禁搖頭，並提台北市議員徐巧芯在紐西蘭機師案中，公布染疫者足跡遭指揮中心揚言提告，請政風調查一事，直指「這就是雙標」，認為防疫應該不分藍綠黨派一視同仁，不要每次碰到自己人、顏色對了就沒關係，大嘆指揮中心這樣的作為實在看了覺得矛盾。

(中時新聞網)