因從小對音樂特別敏銳，自小以天才兒童之姿踏入樂壇，鋼琴家張勝量（牛牛）表示，他從很小就理解學音樂的真義，在於分享，而不是比較和競爭，「在台上演奏，不是為了證明自己的技巧有多厲害，而是可以用音樂擁抱觀眾，和大家一起分享。往正確的方向思考，這樣的音樂很有力量。」

張勝量表示，他我還記得小時候有記者訪問他，說學鋼琴之後想成為什麼，「我那時就明確回應我學鋼琴，就是要成為鋼琴家，沒有其他，我只是很想彈給別人聽，這是我生活的一部分。」

張勝量的音樂路上，除了啟蒙他的父母，還有另外一位關鍵人物，來自台灣的鋼琴家陳宏寬，張勝量表示，與陳宏寬習藝多年，一路從上海、波士頓到紐約，「他對我的影響很大，不只教我如何彈得更好，還有思想高度的啟發，讓我的想像力更為浩瀚。」

張勝量說，陳宏寬對生活的態度，對音樂的熱忱和真摯，都是一名音樂家重要的一部分，「老師對他的每個學生，都非常照顧，如同父親一般，深深地影響著我們。」

有次張勝量在演奏上無法突破，陳宏寬試著逼出他的潛能，張勝量說，「那次老師要我重複演奏同一個樂段，不停地彈，這種一直重複同一段的方式，可能會讓人有點抓狂，但過了半小時之後，我發現我聽到過去從來沒有聽見的東西，感受到了不一樣的聲音和層次，開始掌握了音樂的內涵。」

面對音樂世界的殘酷舞台競爭，張勝量表示，競爭和比較是世界上避免不了的事，「先不論音樂上的技藝，單就每場音樂會來說，台下一千多名觀眾都有自己的想法，我也需要征服觀眾的心，一定要做到最好，因此，與其想著要如何超越別人，不如想想如何超越自己，是更重要的事。」

相較於競爭，張勝量說自己更喜歡與人合作，「學音樂都是自己練琴，很孤獨，所以我喜歡室內樂、協奏曲，可以和人合作很開心。」

(中時 )