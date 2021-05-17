「面對學生身份即將結束，要轉變成為社會新鮮人，畢業前經歷了一段迷惘、自我懷疑的時期，但是面對改變，千萬不要把自己當作一成不變，永遠都要有能力面對新的挑戰，若是害怕改變，將會失去很多成長的機會，也會錯過很多美麗的風景！」今年24歲的林郁雯，個性開朗，畢業後從嘉義北漂到台北找工作，希望能好好磨練自己，並決定加入永慶房屋成為服務專員，初入職場的她，悟出許多社會新鮮人的心得及建議。

「你會怎麼跟朋友介紹服務專員這份工作呢？」郁雯將服務專員形容為「商圈小達人」，「其實服務專員就像房仲經紀人的助手，只是我們沒有業績、接案壓力，主要協助經紀人業務上的工作，也會跟經紀人一起深入認識各商圈，任何好吃好玩有特色的地方服務專員最清楚，同時也會與經紀人一起協助鄰里舉辦活動，增進與商圈的感情。」

勇闖美國打工度假 拋開安全感 勇敢踏出舒適圈

郁雯大學畢業後，決定跨出自己所在的舒適圈，給自己三個月的時間勇闖美國打工度假，原本只想跳脫舒適圈挑戰新事物，沒想到帶走的收穫卻比想像中多太多，不僅認識了近百位不同國家、不同族群的人，也增進自己人際溝通、待人處事的能力。「其實來到永慶也是跳脫舒適圈，獲得的成長卻也更多！」房地產業是郁雯畢業前不曾想過的道路，也曾擔心過這份工作不適合自己，但回想起曾經勇闖美國的經驗及收獲，她決定給自己一個機會嘗試新領域的工作，實際從事服務專員後，郁雯笑著說:「這真的是一份讓人迅速成長的工作，且薪水比剛畢業的同學好太多了，每月保障36K-40K，表現好還有最高12K的季獎金，每月還能排休8~9天， 並且準時下班，能有充足的私人時間！」

24歲的郁雯畢業後決定跳脫舒適圈，挑戰全新領域的房仲產業工作。(圖/永慶房屋提供)

面對挫折 勿忘「自省」的能力

回想起印象深刻的工作經驗，郁雯分享，曾經有一位里長對於房仲產業有著刻板印象，對她具有強烈的防備心，也不太願意與她交談，面對困難及挫折，郁雯不輕易被擊倒，反而是更積極向店長、學長請教應答技巧、溝通方式，自省並重新改善服務模式，用心觀察鄰里的生態，發現里長非常喜歡維護里內的環境整潔，時常邀請里民一同打掃，郁雯便利用機會一同參與，漸漸的與里長產生共同話題，里長甚至邀請她到辦公室一起參加活動，也因此認識許多熱情的里民，與鄰里融成一片，工作上的小小成就感彙集成大大的動力，增加了自信心更努力的完成每一項任務。

服務專員郁雯(圖左)積極深入商圈，協助各里及社區舉辦大大小小的活動，凝聚向心力。(圖/永慶房屋提供)

職場就是能力接收場所 社會新鮮人最高哲學: 積極主動

初入職場的社會新鮮人經常會有自我質疑、徬徨無助的時候，郁雯分享:「當你遇到困難、不熟悉的事物時，主動是一個很重要的關鍵，職場上不是等人教，而是要積極主動發問，從店長、學長姐身上學習經驗、知識，都能成為未來的養分！」加上永慶房屋有完整的師徒制度，讓社會新鮮人不用擔心沒人教！只要你肯主動，永遠都會有人給予即時的指導。

服務專員能學習到的技能、知識相當多元，對社會新鮮人來說是很好的磨練機會，經過一年多的工作及學習，郁雯相信自己正走在想要的道路上，並繼續朝績優服務專員努力！

喜歡與人群互動，郁雯經常與朋友相約一起出遊，並參加各種音樂節。(圖/永慶房屋提供)

(中時新聞網)