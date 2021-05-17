疫情指揮中心已在上周宣布雙北升級為三級警戒，行政院發言人羅秉成今日表示，行政院長蘇貞昌已指示，各公務機關依業務性質之需要，落實分艙分流、彈性上班、異地辦公、視訊會議及停止訓練活動等防疫措施。

蘇貞昌今日上午召開晨報會議，包括行政院副院長沈榮津、行政院秘書長李孟諺、行政院政委兼發言人羅秉成、行政院政委黃致達、衛福部長陳時中、教育部長潘文忠、交通部長王國材、內政部次長陳宗彥、疾管署長周志浩、食藥署長吳秀梅等人皆出席。

蘇貞昌表示，沈榮津將會同財經部會首長，就昨天財經部會首長會議的相關決議，做好國內金融、股匯市和民生物資運補的秩序穩定。由於雙北地區疫情升溫，也特別指示各部會，國家的防疫一體，就地方醫療資源若有缺乏的部分予以協助。

蘇貞昌指出，目前部分縣市宣布相關停課措施，也請教育部促請並協助地方政府做好相關配套，務必兼顧學生教育權與生活照顧做妥適安排。

蘇貞昌指示，關於國境與區域之防護，交通部與內政部應儘速掌握近期出入境及國內旅遊狀況，衡量國內防疫旅館量能，硏議減少非必要之跨境移動。

蘇貞昌要求，各公務機關因為肩負服務民眾的責任，依業務性質之需要，要落實分艙分流、彈性上班、異地辦公、視訊會議及停止訓練活動等避免群聚之防疫措施。

(中時 )