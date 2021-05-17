本土疫情爆發，已經連續三天新增本土案例超過100例，雙北已宣布公私立、高中職、幼兒園、補習班停課至5/28，中央流行疫情指揮中心也針對需要在家照顧家中孩童的家長，宣布企業要依法准假。全台不少地區都面臨有如2020年多數疫情嚴重國家的情況，全家人都要在家上班以及上學。面對這樣的需求，你預備好在家辦公的相關準備了嗎？推薦一款 Anker 高速充電座，讓你辦公更有效率！
Anker A2045 PowerPort Atom IlI Slim 高速充電座支援，65W極速快充（20W+45W)，具備獨家Anker Power IQ 3.0技術。多孔設計可同時支援4個裝置使用，分別是1個USB-C、3個USB-A，USB-C可獨享最高45W、3個USB-A則共享20W。
使用上，只要你將Anker A2045 PowerPort Atom IlI Slim 高速充電座接上插座，就可以優雅地將它放置在桌面，透過至多四個接口，同時為筆電（使用USB-C連接埠），一台平板、一台手機，以及一台電子書閱讀器等設備充電。不僅可以為自己要使用的設備充電，連家裡孩子所需要的設備也可以一起充電，又可同時保持桌面美觀，不需要每一次需要充電就彎腰到地面上去尋找插座。疫情期間在家使用很便利，疫情趨緩之後，要外出到咖啡廳、辦公室上班，也都非常便利。
根據官方測試數據，使用Anker A2045 PowerPort Atom IlI Slim 高速充電座接，2.5小時即可將MacBook Pro 15.4寸款式充飽電，30分鐘也能為iPhone 11 Pro充電50%。
Anker A2045 PowerPort Atom IlI Slim 高速充電座機身纖薄僅有2cm，採用GaN氮化鎵技術，提升散熱效率，美感與性能兼具。獨家專利技術Anker PowerIQ可智能識別，為裝置量身規劃最佳充電規劃，高效又不傷設備。而專利VoltageBoost穩壓技術則能讓充電不再受限於線材，確保快又有效率的充電品質。獨家 MultiProtect多重防護機制則通過90道安全檢測、10重安全防護，經得起安全上的考驗。
(科技)
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