本土疫情爆發，已經連續三天新增本土案例超過100例，雙北已宣布公私立、高中職、幼兒園、補習班停課至5/28，中央流行疫情指揮中心也針對需要在家照顧家中孩童的家長，宣布企業要依法准假。全台不少地區都面臨有如2020年多數疫情嚴重國家的情況，全家人都要在家上班以及上學。面對這樣的需求，你預備好在家辦公的相關準備了嗎？推薦一款 Anker 高速充電座，讓你辦公更有效率！

Anker A2045 PowerPort Atom IlI Slim 高速充電座正面與背面包裝。（黃慧雯攝）

Anker A2045 PowerPort Atom IlI Slim內附配件。（黃慧雯攝）

Anker A2045 PowerPort Atom IlI Slim充電位置。（黃慧雯攝）

Anker A2045 PowerPort Atom IlI Slim充電線有附上收納魔鬼氈。（黃慧雯攝）

Anker A2045 PowerPort Atom IlI Slim支援四個連接埠。（黃慧雯攝）

Anker A2045 PowerPort Atom IlI Slim 高速充電座支援，65W極速快充（20W+45W)，具備獨家Anker Power IQ 3.0技術。多孔設計可同時支援4個裝置使用，分別是1個USB-C、3個USB-A，USB-C可獨享最高45W、3個USB-A則共享20W。

使用上，只要你將Anker A2045 PowerPort Atom IlI Slim 高速充電座接上插座，就可以優雅地將它放置在桌面，透過至多四個接口，同時為筆電（使用USB-C連接埠），一台平板、一台手機，以及一台電子書閱讀器等設備充電。不僅可以為自己要使用的設備充電，連家裡孩子所需要的設備也可以一起充電，又可同時保持桌面美觀，不需要每一次需要充電就彎腰到地面上去尋找插座。疫情期間在家使用很便利，疫情趨緩之後，要外出到咖啡廳、辦公室上班，也都非常便利。

根據官方測試數據，使用Anker A2045 PowerPort Atom IlI Slim 高速充電座接，2.5小時即可將MacBook Pro 15.4寸款式充飽電，30分鐘也能為iPhone 11 Pro充電50%。

Anker A2045 PowerPort Atom IlI Slim 高速充電座機身纖薄僅有2cm，採用GaN氮化鎵技術，提升散熱效率，美感與性能兼具。獨家專利技術Anker PowerIQ可智能識別，為裝置量身規劃最佳充電規劃，高效又不傷設備。而專利VoltageBoost穩壓技術則能讓充電不再受限於線材，確保快又有效率的充電品質。獨家 MultiProtect多重防護機制則通過90道安全檢測、10重安全防護，經得起安全上的考驗。

(科技)