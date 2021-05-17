新冠肺炎疫情升溫，雙北市3級警戒防疫，外界憂心醫療收治量能不足，台北市議員游淑慧稱中央流行疫情指揮中心要求輕症或無症狀的病患自行居家護理，她建議將北投學院宿舍和公訓中心宿舍先徵用為輕重或無症狀的收治中心。

台北市長柯文哲17日表示，北市醫療量能全台最高，北市以外地區更要煩惱，為了保留醫院能量，住院超過10天狀況還ok就移到防疫旅館，沒有症狀的待在家裡，稍微有症狀住檢疫所，量多也會出問題，目前確診者還是在檢疫所和醫院，量太多就另外一回事。

(中時 )