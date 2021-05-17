華夏(1305)今(17)日舉辦法人說明會，展望後續第二季PVC行情，華夏持續樂觀看好，日前塑化龍頭台塑集團預警石化產品有觸頂危機，華夏副董事長林漢福認為，以PVC來說，「一下漲300美元、再調降100~200美元，其實並非不合理」，估計在供需未有新的平衡前，降幅不會太大，不用悲觀。

塑化龍頭廠台塑(1301)集團在日前的月業績表會中預警部分石化品報價漲幅過高，恐有觸頂之虞，也使得報價漲幅到底的雜音浮現，林漢福認為，整體塑化產業大家看到的不會相差太多，但趨勢是要看長期的，台塑在3月時報4月報價，一口氣將PVC價格調漲300美元，一定是依照當時市場供需的狀況，但隨著價格的快速提升，市場變化很快，台塑在4月報5月價格時就轉向保守，僅小幅調漲30美元，「若一下漲300美元、再調降100~200美元，其實並非不合理」，市場有彈性的機制，故就算6月報價下滑，但估計在市場供需未有新的平衡前，降幅不會太大，可以關注，但不用悲觀。

華夏今年集團的歲修計畫，林漢福表示，台氯自5月12日開始為期約3個周的歲修，歲修一定會影響生產，現階段台灣疫情升溫，選在這個時間點應該是最恰當的；在PVC方面，華夏是採一條龍規畫，EDC在先前年度需求計畫下都進口備料，華夏EDC的採購量很大，採短期滾動式修正，量絕對沒問題，故供應充足，對PVC生產規畫沒影響，還是可以全產全銷。

展望第二季，華夏認為，大陸今年PVC大約維持八成以上之開工率，第一季產量較去年同期增約15%，依據大陸海關資料第一季外銷量約50萬噸，較去年同期激增超過兩倍，加上內貿交易順暢，預估境內整體PVC庫存不高，短期無去化壓力。大陸第一季PVC內貿及出口順暢，庫存水位相對較低，在新冠疫情控制下，第二季起PVC進口需求看好，全年進口可望推升至60~80萬噸之水平。

華夏表示，去年下半年以來由於後疫情需求爆發，亞洲主要PVC廠家多持續擴大銷售量，以致目前多數廠家之PVC庫存處低水位，5月起台、日、韓及東南亞多家PVC及上游原料生產廠商已排定密集歲修，預期第二季之VCM及PVC供應情況仍然偏緊。

另外，印度最近新冠疫情嚴峻勢必影響消費需求，惟目前正進入傳統淡季，期待9月雨季結束後疫情可獲控制及緩解，PVC展望仍應樂觀。

(時報資訊)