全球新冠疫情又有升溫現象，尤其是在亞洲地區，因此原油需求預估量可能會因此大減。同時，地球環保當道下，也加速去碳排放日程。因此，日本煉油業者計畫出脫手中資產，加快結構性改革與海外市場擴張。

上述諸多不利影響，迫使日本最大石化業者Eneos控股（Eneos Holdings）與第二大的出光興產（Idemitsu Kosan），不約而同地不得不一口氣下調至2023年3月底三個財年的財測目標。

上周，出光興產曾指出自2019年以來，全球環境發生重大變化，首先是史無前例的新冠病毒危機，還有綠色振興方案，以及日本誓言要成為碳中和國家。出光興產憂心表示未來前景堪慮，到2030年，日本國內石化需求的修訂預估量將減少30％，而不只是2019年做出的下降20％假設。

為了要拿到資金調整自己旗下產品組合，以及減少污染的碳排放，Eneos控股將出脫加拿大與澳洲煤礦持股，以宣示退出採煤決心，並縮減上游石化產品。出光興產也說，將陸續減少新項目煤碳投資。

據悉，這兩家煉油業者會加快產品結構改革，從傳統煤炭與石油轉向再生能源與氫等較友善環境清潔燃料。同時，也要加強在亞洲市場業務。

Eneos控股曾表示，公司目標是使用再生能源與電動車的新能源管理系統以提供清潔能源，並使用更便宜的再生能源，在國外生產不含二氧化碳的氫氣與合成燃料。

出光興產將專注於低碳燃料，例如氨氣與一種可替代煤炭的高級黑色木屑。同時，也擴大地熱和生質能源。並且，將旗下煉油廠變為可回收太陽能板，製造鋰電池材料，以及進口儲存氨氣基地。

若順利轉型成功，出光興產到了2050年時，再生能源，清潔燃料，電動車與鋰固體電解質等先進材料都將是新環保產品組合。

亞洲市場方面，Eneos控股可能會增加在越南國家石油集團（Petrolimex）持股，而出光興產也將擴大東南亞地區天然氣開發，例如自己在越南靜嘉（Nghi Son）的煉油廠。

(時報資訊)