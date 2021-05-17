台灣本土疫情今天再度新增333例本土，累計短短七天有784例本土個案。衛福部長陳時中12日曾表示，「過去擔心疫苗打不完，但如今卻是擔心打不夠」，但今天卻傳出，先前已經成功自費預約施打疫苗的人接到醫院通知，已暫停施打預約疫苗。對此，台北市議員徐巧芯表示，有民眾陳情部分醫院突暫停預約疫苗施打，與指揮中心在記者會上宣稱「有預約成功的就可以打」，完全不同，質疑政策怎麼會突然急轉彎，指揮中心出爾反爾？

圖為民眾接種疫苗。（圖/報系資料照）

徐巧芯17日臉書表示，疫情指揮中心5月16日原本在記者會宣布，15日起暫停民眾預約自費接種COVID-19 疫苗，原已預約接種的民眾，仍可依預約時間前往醫院接種。但問題是，有民眾向她陳情，已有部分醫院暫停施打成功預約到的疫苗。

她質疑，指揮中心才對外宣稱「有預約成功的就可以打」，政策怎麼會突然急轉彎？這讓被取消的民眾們感到非常意外。

徐巧芯進一步表示，她初步研判，可能是疫苗將在明天會有四萬劑配給衛生所，是全國數量，都留給各局處第一線人員施打，所以才把本來預約到的民眾給取消了。因為現在醫護人員很需要，值此非常時期，還是請大家共體時艱，但指揮中心出爾反爾的態度、16日竟然沒有想到，還承諾可以打的到，確實會造成人民很多反感。

請大家注意！先前已經成功自費預約到疫苗的施打可能也要延後了。 中央流行疫情指揮中心5/16原本在記者會宣布，15日起暫停民眾預約自費接種COVID-19 疫苗，... 由徐巧芯發佈於 2021年5月16日 星期日

(中時新聞網)