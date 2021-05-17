電動車大廠特斯拉繼2月宣布開放以加密貨幣龍頭比特幣購買自家產品，加上執行長馬斯克不斷在推文虛擬貨幣在未來的重要價值，其中極度提倡狗狗幣(Dogecoin)，甚至讓特斯拉在當時購入價值15億美元的比特幣，讓整個虛擬貨幣市場蓬勃發展，馬斯克也被網友冠上「馬投顧」稱號。不料，近日特斯拉以比特幣耗能、不符合特斯拉環保理念，宣布關閉比特幣交易，導致該市場全面重挫。周一(17日)稍早，更在推特傳出馬斯克想將特斯拉持有的比特幣資產拋售，導致該市場價格全面暴殺。

截至台灣時間周一17日下午3點35分，比特幣一顆報價下跌4,298.6美元或8.76%、暫報44,758.9美元，稍早跌勢一度來至近7千美元或近14%，主要是馬斯克近日再回覆網友留言，認為若特斯拉繼第一季拋售部分持有的虛擬貨幣後，繼續拋售手上資產，這些投資人將重重被特斯拉甩巴掌。對此，馬斯克回覆推文「的確 (Indeed)」，所引發的疑慮。

這條推文回覆，導致主流加密貨幣價格大殺、甚至觸及2月低點。除了比特幣，以太幣稍早大跌近19%，幣安幣、瑞波幣等主流貨幣均有超過雙位數的跌勢出現，至於備受馬斯克關注的狗狗幣，也一度大跌超過14%。

不過，馬斯克在台灣時間周一下午2點30分，發出另外一條推文：「澄清猜測，目前特斯拉並無拋售任何比特幣的打算」，才讓稍早的跌勢收斂。

To clarify speculation, Tesla has not sold any Bitcoin — Elon Musk (@elonmusk) May 17, 2021

(中時新聞網)