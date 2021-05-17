大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文14日與大陸美國商會及部分會員企業代表視訊座談時表示，外資可平等參與大陸雙循環，大陸還將進一步縮減外商投資准入負面清單。

澎湃引述王受文表示，大陸提出加快構建新發展格局，這不是自我封閉、自給自足的「內循環」，而是建立在更高水平開放基礎上的「雙循環」，包括美國企業在內的各國企業都可平等參與。

此外，大陸將進一步縮減外商投資准入負面清單，推動服務業有序開放，積極推動多雙邊和區域自貿協定的談判和實施，為各國企業創造更多的合作機遇。據統計，約三分之二的美資企業視大陸為優先發展市場。

王受文表示，讚賞美商會明確反對美中經濟全面脫鉤，希望中國美國商會和美國企業家發揮積極作用，推動中美平等互利經貿關係發展。

中國美國商會主席葛國瑞（Greg Gilligan）表示，積極肯定中國在改善營商環境、加強知識產權保護、金融業開放等領域取得的進展，並表示，會員期盼平等參與「雙循環」建設，希望中美兩國重建溝通機制，密切各層級交流，並加強在公共衛生、氣候變化等領域的合作，實現互利共贏。

(工商 )