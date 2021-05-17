1名網友日前目擊1位婦人因為在超商買不到消毒酒精，竟在超商內歇斯底里起來，不但對著店員怒吼「什麼都買不到，還叫便利商店嗎？」還要求物流車送貨時等她，最後氣憤離開時，疑似還不滿地撞擊自動門玻璃；囂張態度讓民眾看傻眼，直呼「現在已經進階到準備打劫物流車了喔？」

1名網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，他近日進到1間超商內，發現超商內1名婦人正對著超商店員破口大罵，原因是超商架上的消毒酒精賣完了，該婦人一直對店員罵「為什麼不進多一點？」「什麼都買不到還叫便利商店嗎？」最後還直接說「你們物流車幾點來補貨，你告訴他叫他等我」。

1位婦人因為在超商買不到消毒酒精，竟在超商內歇斯底里起來，不但對著店員怒吼「什麼都買不到，還叫便利商店嗎？」還要求物流車送貨時等她。（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該超商店員一直被暴怒的婦人指著大罵，全程皆未回應，店內其餘3人則不斷看著這場鬧劇；原PO表示，「現在已經進階到準備打劫物流車了喔？」還說婦人的塊頭很大，他們不敢出言反駁她，婦人最後忿忿然地離開超商時，還撞擊超商自動門，導致整面玻璃都在震動。

許多網友認為婦人的行為很無理取鬧，留言說「叫她開一間，我們去買」、「物流司機來應該會先打死她」、「今天領不到實名制口罩的也對店員罵三字經」、「想到疫情剛開始時候，到便利商店買口罩也是大概狀況」、「酒精公賣局很多，買不到的去公賣局買防疫酒精」。

(中時新聞網)