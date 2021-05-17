雙北本土病例大爆炸，馬偕醫院今起公告「登記居住於萬華、板橋者」不得入內就醫，但仍在院外設置就醫門診，卻被民眾誤解為全面禁止，質疑馬偕涉嫌歧視；對此新北市長侯友宜今主持防疫會議受訪表示，他目前沒有聽說這件事，但每間醫院都有責任收治所有病患，不該分「來自板橋、來自哪裡」。

侯友宜說，他沒有聽說馬偕醫院這件事，但病患沒有說來自板橋、或是來自哪裡，每個醫院都有責任收治所有病患，他會責任衛生局來了解狀況。

(中時 )