2021年環球小姐（Miss Universe）決賽今天在美國佛羅里達州登場，由墨西哥佳麗梅薩（Andrea Meza）摘下后冠。
先前在走秀時間吸引國際關注緬甸血腥軍事政變的緬甸佳麗圖薩爾（Thuzar Wint Lwin），則榮獲最佳民族服裝獎。
法新社報導，去年環球小姐選美大賽因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情首度取消後，今晚的賽事重返電視螢幕。
26歲的梅薩在美國男星羅培茲（Mario Lopez）及電視名人卡波（Olivia Culpo）主持的電視轉播盛大決賽中，擊敗逾70國佳麗奪下后冠，巴西和秘魯佳麗則分別拿下亞軍和季軍。
前環球小姐參賽者克里斯（Cheslie Kryst）、維加（Paulina Vega）及2017年環球小姐冠軍提博（Demi-Leigh Tebow）擔任競賽分析與評論員，並由8名女性組成的小組決定最後贏家。
梅薩身穿閃亮的紅色晚禮服，首度以環球小姐冠軍身分走伸展台，喜極而泣，她隨後折返與其他參賽佳麗相擁在一起。
第69屆環球小姐大賽在佛州好萊塢（Hollywood）的塞米諾爾硬石酒店與賭場（Seminole Hard Rock Hotel & Casino）舉行。
(中央社)
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