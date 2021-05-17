中壢sogo落實防疫措施並調整營業時間。(呂筱蟬攝)

中壢大江購物中心配合防疫調整營業時間。(業者提供／呂筱蟬桃園傳真)

為配合中央防疫政策，雖然百貨業不在暫停營業規範當中，桃園中壢大江購物中心、中壢SOGO百貨在17對外公告調整營業時間，中壢SOGO不分平假日百貨營業時間11點半至晚上8點半，超市則為11點半到晚上8點半。中壢大江購物中心即日起到5月28日，每天11點開店、晚間8點半閉店。

中壢SOGO百貨落實防疫措施，在防疫期間入場人數採總量管制，容留人數達50％以上，啟動人流管制措施，並在入口啟動「實聯制」。消費者入店需配合掃描入口海報上的QR code完成「實聯制」登記。業者也說，將加強SOGO自營電商istore商品服務能量，特別針對民生用品／防疫消毒清潔用品／環境家電／常溫食品等備貨倍數增加，服務消費者網購需要。 另外，美食街用餐區，全面設置壓克力安全隔板，營業賣場暫停試吃活動並設置外送平台統一取貨區。

中壢大江則表示商場防疫升級加強，包含出入口皆有酒精消毒設施，配合政府規範執行實聯制。嚴格執行進入賣場須配戴口罩，嬰兒手推車租借使用採用實名制。餐廳、店櫃與商場公共區域皆定時消毒。內部員工分組上班，降低接觸感染的風險。

(中時 )