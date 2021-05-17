鄭怡呼籲大家齊心抗疫、共渡難關。（資料照／粘耿豪攝）

鄭怡去年4月和老公在台北民生社區經營小吃店，無畏疫情賣起水餃、涼麵等美食，苦熬一年多原以為今年疫情會逐漸趨緩，沒想到近來本土確診案例大爆發，雙北15日啟動第三級防疫，民眾居家防疫不敢出門，重創餐飲業；鄭怡無奈表示前二天營業額只剩3、4成，坦言疫情升溫後生意很慘。

鄭怡感慨表示，小吃店去年在疫情剛開始時開幕，一年多來營運猶如洗三溫暖般忽冷忽熱、每月銷售狀況不穩定；上周六中央疫情指揮中心公佈警戒升至三級，室內不得超過5人，雖然當天可下午四點才開始執行，但鄭怡與老公中午就提前告知客人只能外帶不可內用，一切以防疫優先。

她表示這幾天街道上幾乎沒人，猶如大年初一景象，「我們知道很艱困一定要度過，相信全民都不好過，要有信心台灣人一定可以對抗疫情」；她昨將台北市空無一人的照片寄給加拿大的朋友看，「我們沒封城的情況卻大家自律地待在家，朋友覺得完全不可思議。台灣人太可愛了，這樣我們一定可以戰勝疫情」。

有趣的是，這幾天還是有去店裡消費的民眾要求與鄭怡合照，為了配合防疫、保持1.5公尺安全社交距離，因此被她一一婉拒，鄭怡說：「我們和全民一起努力，遵守疫情指揮中心的規定，等平靜下來歡迎大家再來店裡聊天歡唱、補拍照。」表示接下來若情況許可，她和老公會持續待在店裡包水餃、接訂單，呼籲大家不要搶在一時囤貨。

(中時 )