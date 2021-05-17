近年日本企業體質持續改善且獲利穩健，加上基期相較其他股市相對偏低，後續還有表現空間，相當看好中長期展望，瀚亞投資表示，日本各項濟數據持續轉佳，企業獲利有機會持續高成長，預計今年還有補漲機會，可做為資金長線布局的一環。

過去一個月日經225指數面臨高檔震盪修正，拖累日股基金表現。不過根據Lipper資料統計，國內核備的美元計價日本股票基金，仍逆勢交出正報酬的成績單，今年來績效也維持在雙位數表現。短線上日股與全球股市一同出現拉回整理格局，但中長線日股仍有日本央行買盤加持利多可期。

日本央行總裁黑田東彥表示，會依據市場變化做出操作決策，重申在必要時候買進日股的立場不變，並指出近期日股波動反應出投資人認為全球經濟和企業獲利將持續好轉。

瀚亞投資產品開發部產品協理陳柏翰指出，不僅日本央行支持日股，日本企業亦力挺股票市場，在日本企業去槓桿化影響下，可動用現金部位增加，因此近二年積極實施庫藏股買回，總金額高於過去幾年平均，有助日股表現。

日本基金如主要投資於受惠景氣循環族群，包括金融、循環性消費、工業，以及原物料，表現相較抗跌，甚至逆勢走高。整體而言，日股擁有企業獲利穩定、股市基期偏低等優勢，建議投資人可以透過抓住近期產業趨勢的日股基金，參與未來相關行情。

(工商 )