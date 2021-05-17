對國內疫苖接種緩慢的擔憂，沖淡了上周五美股上漲帶來的提振，周一日本股市反轉收黑。

終場日經225指數收跌0.92%，為27,824.83點，早盤一度上漲0.8%。東證一部指數收跌0.24%，為1,878.86點。

三菱日聯摩根士丹利證券首席投資策略師Norihiro Fujito表示，日本科技股原可追隨上周五那斯達克指數的漲勢，但結果卻非如此，顯示日股存在其獨有的利空因素，其中最主要的就是新冠肺炎疫苖接種進度緩慢，這不僅打擊企業信心，也促使投資人拋售權值股。

日本疫情持續升高，上周五宣布緊急事態宣言擴及另外3個道縣。

根據路透社的數據，目前日本僅有3%人口完成疫苖接種，在所有已開發國家中敬陪末座。

Sumitomo Mitsui Trust Asset資深研究經理Naoya Oshikubo表示，疫情的擴散和疫苖接種緩慢是最主要的負面因素，現行採取的措施恐不足以遏阻變種病毒，恐導致日本經濟活動進一步放緩。

部分個股亦受業績方面的利空打擊，本田汽車此前警告半導體供應短缺和原物料成本上揚恐削弱本財年的營運成長，股價收跌2.68%。

Seven & i Holdings下跌逾3%，該公司準備向俄亥俄州的馬拉松石油公司（Marathon Petroleum Corp）收購3,900個Speedway品牌加油站與便利商店，但美國官員質疑這項交易可能不利於市場競爭。

(時報資訊)