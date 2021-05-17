安特羅(6564)配合台北市政府開設社區篩檢站，第一時間供應快篩試劑直送篩檢站，隨著本土疫情擴散，各縣市快篩需求大增，安特羅全力支援防疫，總經理張哲瑋說，抗原快篩試劑已有不少縣市政府接洽，安特羅將把原本外銷的20萬快篩試劑先行提供國人使用。

安特羅表示，安特羅快篩試劑年產能1,000萬劑，儘管各國訂單不斷，但為了台灣防疫需求，安特羅將優先提供快篩試劑，滿足各縣市政府篩檢站量能，提供更精準有效的快篩工具，以利社區篩檢，提升採檢效率，即早篩出感染個案，有助於將疫情防堵於社區之外，讓全民安心。

台灣爆發多起社區群聚感染事件，台北市政府率先成立社區採檢站，並主動洽詢安特羅支援快篩試劑，安特羅已緊急撥用外銷的快篩試劑，捐助第一批直送北市社區篩檢站，並協助市府篩出超過百例確診個案；台北市政府已持續與安特羅接洽後續快篩試劑的供應作業。

另外，由於這波本土新冠疫情擴及台中及彰化兩地，安特羅為援助中台灣防疫，以最快速度送出快篩試劑給台中市政府及彰化縣衛生局，儘速執行社區篩檢，全力防堵本土疫情擴散。

安特羅自主開發的快篩試劑「Speedy新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑」已取得衛福部專案製造許可及歐盟CE-IVD認證，靈敏度(Sensitivity)達9成以上、特異性(Specificity)更達百分百，操作簡單，無須任何儀器設備，15分鐘內即可得知結果。

(時報資訊)