東元(1504)為落實智慧製造的核心能力布局，宣布攜手工業電腦廠新漢(8234)旗下新漢智能，於東元桃園中壢廠打造全機器人化先進馬達4.0工廠，可動態調節生產進度、縮短產品生產周期，建構高能源轉換率的智慧製造工廠，實現集團智能、自動、節能、減碳願景。

東元身為全球前三大馬達製造商，近年投入再生能源、電動車產品研發，以先進動力控制及機電整合2大核心技術，接獲國內外大廠風力發電機、電動車與太陽能發電廠動力馬達訂單。為因應產能需求持續成長，計畫在桃園中壢廠打造全機器人化先進馬達4.0工廠。

歷經幾輪評比後，新漢旗下子新漢智能的工業4.0規畫顧問團隊，因具備完整的工業4.0和先進機器人協作產線的專業技術，並擁有豐富的規畫與執行實績、提供工業4.0一站式服務，因而雀屏中選。

新漢智能表示，此專案將以工業機械手臂及無人搬運車，建置低人力運作的馬達組裝及機工生產，並導入自行研發的工業機器人與流程自動化解決方案，透過EtherCAT標準通訊及開放式架構的特性高跨度整合，將馬達生產專業知識以模組化方式建置於各作業工站與系統。

新漢智能指出，此高效能機器人自動化製造產線將打破舊有的三班作業編制，大幅減少生產作業流程及時間，並完成高負重、高精準、高重現性需求的重複製程工作，降低非生產呆滯與人工疏失造成的時間損失，減少不必要的能源浪費。

此外，此工廠在專案後期將攜手東元集團旗下東捷資訊(6697)的輕量化智能製造執行系統＊（MES），並評估導入企業戰情室暨可視化決策中樞系統，讓業主可即時掌握業績、訂單、庫存、工單生產狀況等，建立從現場、製造管理到企業營運、智能決策的無縫營運智慧系統。

新漢智能表示，此次智慧製造計畫中，利用標準機械手臂及客製化機構進行馬達生產自動化組裝，最後再結合生產工單及製造履歷，可實現業主少量多樣的生產需求。除了機器人整合外，並實現機器人彼此間的協同作業功能，讓業主從自動化跨足到設備協作智能化。

同時，設備監控單元整合生產資訊，可完整呈現各每產品的製造資訊，未來規畫將資訊傳遞到企業戰情室，可掌控整廠生產線、作業機器人與設備狀態，以一目了然的智能化管理模式打造，並複製為整廠解決方案輸出至國內外各生產基地，落實台灣優先的智慧製造。

新漢董事長林茂昌表示，新漢智能為台灣少數擁有自主智能化設備的機電整合廠商，面對東元此次創新及高技術含量的統包工程，將投入龐大的生態體系資源，為台灣在工業4.0立下重要里程碑，並與東元達到雙贏新局面。

東元董事長邱純枝表示，集團近年來致力智慧製造，將自台灣開始複製此成功示範工廠，逐步各生產基地智慧化，擴大智慧製造經驗，對外能進一步開拓「智慧製造服務」商機，此專案同時亦將協助集團達成10年減排20％的里程碑。

(時報資訊)