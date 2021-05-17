彰化縣政府17日在中央流行疫情指揮中心記者會後召開緊急應變會議，宣布彰化縣在新增5名本土確診案例，其中葡萄盤商家族傳播鏈再增添外孫、與其妻子同桌吃喜酒的3名賓客4例，累計整個傳播鏈已造成15人染疫，速度驚人，也讓葡萄產地鄉鎮農民接到不少退訂單，有苦難言，忍不住大呼「葡萄是無辜的，而且多吃葡萄有益健康，還能提升免疫力」。

中央流行疫情指揮中心17日在公布全台新增335例確診案例，其中本土確診多達333例再創新高。彰化今天新增5例，包括葡萄盤商的外孫，與其妻子同桌吃喜酒的3名歌友會好友，和彰泰國中再多一名同班同學確診。

綜觀彰化縣三起群聚案件中，萬華家族造成北彰化4親友染疫，其中彰泰國中確診學生的同班同學也被傳染，全校緊急停課；累計彰化確診20例，其中除1例務農者感染源不明，幾乎都與萬華群聚事件相關。

其中，葡萄盤商除了自己家族8人染疫（案1346小兒子屬台中市案例），還因此傳播給刮痧工作者3人、擔任社區理事長的長子也傳染給友人1人，加上同桌吃喜酒的歌友會成員3人，總計15人，傳播力驚人。

衛生局長葉彥伯表示，葡萄盤商妻子確診時CT值僅11.65，傳播力超強，5月8日同桌確診的3人中有想人確診時都在CT值20以下，目前已初步匡列包含歌友會成員30人等82名接觸者，疫調並持續進行中。

由於葡萄盤商病毒太毒，也導致「葡萄」慘遭標籤汙名化，不少葡萄農訂單慘遭退訂，成為「疫外受災戶」，有苦無處訴；葉彥伯說，溪湖、埔心出產的葡萄是非常有益健康的水果，他強調，「葡萄是無辜的」，未來在公布確診者資訊時，也會更謹慎，避免造成不當聯想與負面影響。

(中時 )