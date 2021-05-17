監管機構和投資者終於弄清了專用收購公司（也稱為SPAC）或空白支票公司的危險。特斯拉的最大對手露西德（Lucid）想和丘吉爾資本（IV CCIV），兩者都受到了幾起集體訴訟的打擊，這些訴訟都指控露西德執行長彼得·羅林森（Peter Rawlinson）就汽車生產和收入潛力做出了虛假和誤導性的陳述，據報導，美國證券交易委員會（SEC）已介入調查。

儘管這筆交易甚至還沒有完成，但華爾街已經以折扣價獲得了它的股份，散戶投資者遭受了巨大的損失。

有報導稱露西德正在與一家空白支票公司進行合併的談判中，一個月後，羅林森告訴《富比士》，他想在亞利桑那州的一家工廠製造6,000輛新的Lucid Air車輛，可能產生9億美元的收入，到2022年，汽車產量將達到25,000輛。羅林森在​​其他採訪中大肆宣揚類似的預測，散戶投資者看到了這些機會，他們有機會獲得下一家崛起中的電動汽車初創公司。根據訴訟，到2月18日，丘吉爾的股票已攀升至58美元的歷史新高。

當合併於2月宣佈時，投資者在一份介紹文件中了解到，露西德現在計劃在2021年生產577輛汽車，在2022年生產20,157輛汽車。

但是，華爾街的專家們已經介入。實際的合併還包括對公共股本或私人投資公開股票（PIPE）的私人投資，該交易使機構投資者的股票估值大大低於其在公眾市場上的估值。媒體報導合併後，投資者正在抬高價格。在新的工具預測和PIPE的細節之間，股票暴跌，使投機者付出了代價，其中三位成為《華爾街日報》的主題，即在當前股市狂熱中散戶投資者流失。

丘吉爾/露西德（Chargeill / Lucid）被指控虛假陳述和披露不完全，遠非僅此一項。賣空機構興登堡研究公司（Hindseller Hindenburg Research）詳細介紹了氫燃料卡車公司Nikola Corp.所潛在的不實揭露，和電子卡車公司Lordstown Motors從而SEC的調查和涉及這兩者的集體訴訟。空白支票公司Atlas Crest Investment Corp. ACIC（目前正在收購飛行出租車公司Archer Aviation）在SEC文件中披露，Archer是由Alphabet的合資企業Wisk提起的嚴重商業秘密盜竊訴訟的目標公司聯合創始人拉里·佩奇（Larry Page）的凱蒂·霍克（Kitty Hawk）飛行計程車公司和波音公司。

監管機構和立法者也在介入。一些最大的SPAC：包括DraftKings Inc.和Virgin Galactic Holdings Inc.已被迫重計其先前公開的財務訊息，以回應SEC的新指南。SEC的焦點，也包括對發給早期投資者的認股權證的會計方法的關注，似乎是最終凍結了SPAC繁榮的觸發因素。作為SPAC一部分的內幕交易現在是新的SPAC ACT的重點，該法案是美國參議員約翰·肯尼迪（John Kennedy）於上月底推出的一項法案，旨在使SEC要求更多披露，以使投資者更加透明。

SPAC公司目前的情況，4月，申請上市的SPAC數量或成為上市公司的SPAC合併數量停滯不前。根據數據提供商Dealogic的數據，4月份只有13筆交易公開上市，籌集了32億美元，低於3月份的108個SPAC，2月份的97個和1月份的90個。根據SPAC Research的數據，在2021年的前四個月裡，SPAC的IPO籌集了3230億美元，與2020年全年（公司籌集3360億美元）的水平幾乎持平，SPAC榮景已難再現。

(中時新聞網)