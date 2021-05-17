高雄陳姓男子去年3月凌晨酒後騎乘機車沒開大燈被警方查獲，辯稱感染肺炎拒測、遭開18萬元罰單並吊照，事後又稱患有精神控制能力障礙上訴，失敗再提行政訴訟。高雄高等行政法院打臉他當時還知道求情，表示意識正常，也違背精神用藥「服藥期間不得飲酒、駕車」警語，判上訴駁回，不得再上訴。

2020年3月5日凌晨5點，陳男在市區騎乘機車、未開大燈遭員警攔查，在騎樓徒步逃逸時遭警逮獲，因酒測拒測被依法裁處18萬元罰鍰並吊銷駕照、參加道路講習。

陳男當庭辯稱，警方因為他騎車沒開大燈才攔查他，進一步酒測已涉嫌違法。當時他上吐下瀉又發燒，怕肺炎傳染才拒吹。陳男不滿自己患有精神疾病、造成人格變化控制能力不足等問題遭原審漠視，強調當時因為精神用藥吃完、疾病發作產生焦慮頭痛與心悸恍神，正想前往藥局買藥就被攔查，聲明原處分撤銷。

交通局強調，採證影片顯示，員警聞到陳男言談中散發明顯酒味，才依《警察職權行使法》第8條第1項規定採行必要措施，其中便包含酒測。影片中，陳男現場也無表明自己感染肺炎，面對員警多次告知拒測結果，陳男仍不願理會。

高雄高等行政法院法官認為，陳男能正常騎車，面對盤查還會說「拜託通融一下」、「那如果測不過的話大概多少？」、「那我測不過，來得及反悔嗎？」，可見陳男當時精神狀況正常。

法官也拿陳男當證據的領藥單打臉他，表示上面明明寫「本藥服用期間必須避免喝酒，也不適合開車或操作危險性機械」，但陳男仍明知故犯，認為原判決並無法規適用不當及矛盾之處，駁回陳男上訴，不得再上訴。

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(中時 )