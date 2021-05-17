在中澳關係不斷惡化之際，澳大利亞學術界開始擔心，繼各項農林產品與礦產遭中國限制並中斷戰略經濟對話機制後，下一步北京可能以限制留學生的方式懲罰澳大利亞留學產業。澳洲目前對中國留學生高度依賴，每年有超過100億澳元(約台幣2200億元)以上的產值，一旦遭禁，重創澳洲的教育產業的程度難以想像。

《美國之音》引述澳洲國立大學學者發表文章指出，在中國大陸與西方國家的地緣政治、經濟和科技對決中，控制留學生流向可能成為北京當局的政策選項之一，澳洲留學產業很可能成為中國懲罰的下一個目標。

中國大陸留學生是澳洲高等教育產業的重要支柱，每年為澳洲帶來120億澳元(台幣2657億元)的收入，在與中國交流的產值中僅次於鐵礦、天然氣與煤炭。圖為澳洲製作吸引中國留學生廣告。（圖／推特@AskpstudyIn)

報導引述這項報告說，就經濟貢獻而言，中國在澳留學生的影響力與鐵礦石、天然氣、煤炭等傳統出口行業相當，是超過100億澳元的重要產業。如果北京對此出台限制措施，將重創澳洲教育業，而對中國自身損害卻很小。

報告作者之一、澳洲國立大學監管與全球治理學院研究員赫斯科維奇（Benjamin Herscovitch）說：「包括澳洲教育部門在內的整個澳洲經濟對中國市場的依賴程度令人難以置信。我們正越來越多地尋找替代市場，也越來越敏銳地意識到高度依賴中國市場的政治風險。」

報告說，新冠疫情之前，中國留學生為澳洲每年帶來120億澳元的收入。與之相比，澳洲每年對中國出口額最高的產品前3名分別是鐵礦石（約為630億澳元）、天然氣（170億澳元）和煤炭（140億澳元）。

文章認為，如此推算，教育產業將是中國對澳大利亞經濟開刀的下一個目標，因為中國已經對進口澳洲煤炭出臺了限制，目前中國還沒有找到可以替代澳洲鐵礦石的其他來源。

澳洲學者表示，中國官方近年來多次向國民發出對澳洲留學的警告，2020年4月，中國駐澳洲大使明確提到，中國消費者可能會選擇避免4種澳大利亞產品：葡萄酒、牛肉、旅遊業和教育業。當時正值澳大利亞總理莫里森推動「新冠源頭調查」的中澳關係緊張時刻。

中國駐澳大使成競業當時受訪時曾說：「學生家長也許會想，這個他們認為不怎麼友好，甚至有敵意的地方，不是把孩子送去的最好的地方。」一個多月後，中國教育部在2020年6月9日發佈當年第1號留學預警，提醒疫情期間澳洲發生多起針對亞裔的歧視性事件，留學生應做好風險評估，謹慎選擇留學目的地。

赫斯科維奇說，和陸媒炒作美國的負面新聞情況類似，陸媒也利用澳洲負面新聞影響民眾對澳洲的觀感。「而像澳洲或美國這樣致力於透明、公開的自由民主價值觀的國家，有義務坦誠地面對我們的缺點和我們社會中的問題，這最終是我們能夠真正處理和克服這些缺點的唯一方法。」

(中時新聞網)