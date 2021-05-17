中央流行疫情指揮中心下午宣布，基隆市新增6本土確診案例，其中5例疑似與萬華群聚案有關，另一案則是從桃園銘傳大學返回基隆的女大生，日前至醫院採檢確診。

基隆市政府表示，今天新增的6例分別案1824、案1825、案1826、案1944、案1945、案1946，基隆市長林右昌說，今天新增的案例都有明確感染源，但仍持續進行調查、釐清狀況。

基隆市長林右昌說，今天新增的案例都有明確感染源，但仍持續進行調查、釐清狀況。（陳彩玲攝）

林右昌指出，案1825是名婦人與案1217為姊妹關係，妹妹日前到過萬華「賣茶」，陸續出現發燒、咳嗽、呼吸喘症狀，5月12日確診，2人足跡密切重疊，姊姊今採檢為陽性；案1824為一名年約50歲老先生5月11日下午2點到萬華美金茶室消費，足跡單純，平常多待在家中。

案1826是名婦人，與案1554為母子關係，兒子為基隆海大附中學生，市府初步了解，媽媽5月12日中午12點到下午1點45分曾到萬華某家韓式烤肉店用餐，吃完飯到附近唐吉軻德賣場逛街到下午2點半，不排除為萬華群聚案延伸，相關疫調持續進行中。

另外，案1944是名女大學生，自稱與台北銘傳大學確診者有接觸，家人5月15日從銘傳大學桃園校區將她接回家，並帶女大生前往醫院採檢，今早確診，目前已收治，衛生局疫調中；最後2例，案1945、案1946為男女朋友關係，2人自述與萬華茶藝館群聚案有關聯，但相關疫調也持續進行中。

(中時 )