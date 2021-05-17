台灣疫情急遽升溫，雙北市進入三級警戒，民眾都減少外出、齊心抗疫，來自土耳其的台灣女婿吳鳳，對雙北解除三級警戒很有信心，他在臉書寫下：「我覺得台灣人給自己在兩個星期內把疫情打敗的目標，也代表台灣人的認真跟一起團結的精神。」吳鳳也正能量發文：「我等著兩個星期後，跟世界分享台灣的優異表現」。

隨著雙北市自15日進入三級警戒，宜蘭、桃園等縣市也都跟進，達到「準三級」防疫警戒狀態，民眾都減少外出、齊心抗疫，網上也流行一段抗疫金句：「看好了世界，台灣人只示範一次，在兩週內解除三級」，瞬間成為網路上熱議的話題。

土耳其籍男星吳鳳對抗疫很有信心，他昨已先取消需要外出的工作，吳鳳也在臉書大讚民眾團結抗疫、外出都會戴口罩「我覺得台灣人給自己在兩個星期內把疫情打敗的目標，也代表台灣人的認真跟一起團結的精神。國外沒聽過這種目標，所以我還是想要用自己社群媒體的力量跟大家說：你們很棒」。

吳鳳臉書全文。（圖／取材自吳鳳 Rifat臉書）

吳鳳也進一步提到，他每2到3個星期就會和國外媒體視訊，分享台灣的消息，吳鳳正能量寫下：「我相信下次我會跟他們分享『台灣人民如何示範在二週內解除三級警訊』」，吳鳳呼籲：「請待在家，這兩個星期很重要」，同時，吳鳳也預告，他等著跟世界分享台灣的優異表現。

吳鳳臉書全文。（圖／取材自吳鳳 Rifat臉書）

(中時新聞網)