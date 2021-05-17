新冠疫情急遽升溫，雙北市升級第三級防疫警戒，桃園、宜蘭等17縣市也跟進升級防疫，達「準三級」警戒，許多民眾紛紛減少外出、待在家，齊心抗疫，知名YouTuber白癡公主（痴痴）也在網上曬照呼籲待在家、少外出，而頂著假胸部入鏡的痴痴，畫面實在超幽默，還引發網一片熱議。

照片中，白癡公主頭綁兩條馬尾、身穿日系女僕裝，手拿打掃工具，更狂的是，白癡公主還打開衣服扣子，豪邁露出假胸部，而適逢防疫期間，白癡公主則不忘發文呼籲：「親愛的 這幾天好好待在家打掃 好嗎？」

網一片討論白癡公主的假胸部，同為YouTuber的「展榮展瑞」就幽默說：「榮：要不要直接榮（隆）一波！錢不是問題」，不少網路紅人紛紛留言：「每次看妳po這系列都會笑」、「完全無違和」、「眼睛冒愛心了」，粉絲也直呼：「每當痴痴穿上這樣的裝扮總是會變得異常的活潑呢」、「第一次看到這種畫面完全沒有遐想，我病了」、「雖然是假的，但也能讓人噴鼻血了」。

白癡公主以無厘頭風格和不做作個性，擁有超夯人氣。（圖／取材自白癡公主臉書）

其實，白癡公主是著名的搞怪美少女，愛自黑、搞怪的痴痴，常為了她創造的角色而頂著假胸部入鏡，也讓影片效果十足，對此，白癡公主就曾坦言，她揹著假胸道具時會有自信「是也會羨慕這身材，但假胸部其實很重，常揹到抬不起胸、腰很酸」，也因為網友對白癡公主揹假胸的評價都極好，還讓白癡公主不禁笑著反問：「我要去整形了嗎？」

(中時新聞網)