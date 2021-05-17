日本最大的銀行業者三菱日聯金融集團（MUFG）17日最新財報指出，全年淨利大增47％優於預期。不過，2019財年時，MUFG因為東南亞部門有提列資產減損損失，導致當時獲利狀況一度是灰頭土臉。

三菱日聯金融集團表示，截至3月底的2020財年，獲利為7,770億日圓，約71.1億美元，而2019年財年僅為5,282億日圓，也高於市場普遍預估值7,089億日圓。

至於2020財年最後一季，也就是2021年1月到3月，MUFG獲利為1,700億日圓，而2019財年同期則虧損561億日圓。

目前，日本的銀行業者已見客戶貸款增加，因為在疫情期間，公司行號都需要備足銀彈以對抗不景氣。不過，日本的銀行卻因市場低利與人口嚴重萎縮，獲利也被無情侵蝕。日本央行表示，4月份日本銀行界總貸款年增4.8％。

擁有約20％美國摩根士丹利（Morgan Stanley）持股的日本MUFG，在上一個財政年度大概產生5,155億日圓信貸相關成本，高於原估5000億日圓。

在截至2022年3月底的會計年度，MUFG預計淨利為8,500億日圓，高於市場普遍預估值7,330億日圓，並且預估信貸相關成本為3500億日圓。

營業規模較小的同業三井住友金融集團（Sumitomo Mitsui Financial Group）與瑞穗金融集團（Mizuho Financial Group）上周也預測，2021年信貸相關成本將減少，原因是新冠疫苗接種率增加，以及景氣可望同步復甦。

(時報資訊)