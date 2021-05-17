韓國國防採購計劃管理局（DAPA）表示，他們已經向斗山交通創新公司(Doosan Mobility Innovation Inc)開出訂單，將購買該公司研發生產的氫動力無人機。可以視為韓國軍方對創新能源發展的支持。

防衛世界(Defense World)報導，這筆合約價值達到73.7萬美元，是依據韓國政府的快速採購程序完成，避免掉繁瑣的競標流程。斗山企業也必須在11月之前，提出實機交付給空軍。

所謂氫動力，在此處並不是提燃燒氫氣產生推進能量，而是指氫燃料電池，也就是它的陰極由氫氣來供應，以電化學作用產生電能，氫氣則會生成水，因此沒有污染的問題。

官員告訴韓聯社 ，以氫燃料電池為動力的無人機，可比電池動力無人機具有更長的飛行時間，並且配備了低噪音、低振動技術，飛行巡航過程不易被敵方所查覺。

其實，DAPA此舉的主要目的是驗證韓國的氫燃料電池技術是否成熟，一般認為氫燃料電池具有許多好處，包括添加燃料效率快、燃料儲量較大等優點，有可能取代汽車、柴油車，當然也可能在未來應用到戰甲車上。一位官員就說：「我們希望這個項目，將成為建立氫相關基礎設施的起點，並將能源用作各種其他武器系統，成為大型無人機、裝甲車的動力來源。」

(中時新聞網)