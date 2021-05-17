疫情升溫，外資抽資新興亞股力道擴大，上週整體新興亞股（不含中國）淨流出達98.3億美金，為2021年2月以來最高。法人指出，上週僅印度、印尼、菲律賓擁有小幅資金淨流入，淨流出最高的前三市場分別為南韓、台灣、泰國，金額各為59.4億美元、34.4億美元、4.2億美元，南韓淨流出額為今年以來最高，已連四周遭贖回，台股則是連兩周。

中信關鍵半導體ETF 經理人張圭慧表示，近期台股雙利空罩頂。首先是MSCI季度調整，台股於MSCI全球新興市場指數、MSCI亞洲除日本指數雙雙遭降權重；其次，台灣疫情擴散，市場憂心防疫升級將對經濟、企業營運造成影響，導致指數摜破萬六，月線、季線皆連失守。台股短線將維持震盪偏弱，建議近期宜謹慎選股，以業績營運能見度高的產業為宜。

張圭慧強調，隨著全球疫情持續延燒，遠距辦公、教學全球常態，根據美國研調機構ERT研究表示，目前全球約7成人力正在遠距辦公，預計到2021年，永久遠距的上班的員工數將比疫情前高出約2成。遠距導致對5G網路需求提高，今年的網路設備有望升級，高速晶片需求提高，隨市場高速成長及產品單價提升，有利相關IC設計族群營收展望，建議投資者可多加留意追蹤相關族群的ETF。

越南第四波疫情尚未平息，但越股成為上周新興亞股最大亮點，上周漲幅達2％，為新興亞股中少數漲勢依舊強勁的。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，股市對疫情反應逐漸鈍化，加上過去越南政府防疫表現優秀，是越股上周「疫」外出色的主因，但目前面臨疫苗短缺困境，導致外資尚未回補越股。股市短期仍可能因疫情而波動加劇，但隨越南政府推出更多靈活防疫政策，並多管齊下獲取疫苗，預料當疫情明顯受控時，後市仍具表現空間。

(工商 )