德淵(4720)表示，宅經濟帶動LCD面板終端需求，大陸車市需求復甦及電子業台商的鮭魚返鄉商機，帶動面板UV膠、特化，以及車載產品營收成長，惟承受原料價格上漲壓力，第二季優化產品配方，並適度反映熱熔膠產品成本，以提升獲利表現。

此外，有鑑全球疫情仍無法明朗之際，德淵持續經營醫療防護衣、止水膠條特用膠及高階濾材事業；其中，高階濾材事業主體的子公司上海創治公司決議規劃購地擴增新廠區，預計增加兩倍產能及引進新產品，強化營運利基。

面對近期新冠疫情升溫，德淵強調，公司防疫中心持續運作，積極保持對應疫情、快速應變、超前部署態度。由於疫情可恐持續一段時間或發生更嚴重封城狀況，導致原物料來源斷貨、收貨延遲、生產中斷及影響交貨等，已增加產品庫存數量，將可能發生影響減至最低。

德淵熱熔膠延續去年第四季需求熱度，第一季營收8.31億元，年增35％，創歷史同期新高，EPS0.07元，比去年同期虧損0.13元明顯提振。

德淵指出，熱熔膠承受上游原料價格持續攀升、出口運費上漲及新台幣升值等不利因素，第一季毛利率降至18.7％。為此，第二季啟動強化利基、漲價策略，加速反映熱熔膠產品成本，精進全球供應鏈管理，力圖延續營運推進動能。

此外，上海創治公司去年以供應N95等級以上醫療及特用口罩用熔噴不織布為主；近日決議規劃購地擴增新廠區，專攻高階吸塵器、空氣清淨機、車用空調過濾、特用口罩及呼吸器行業，以滿足新增的客戶需求，產品包含HEPA等級至H14，甚至最高等級的U15等各類型高性能核心熔噴不織布及相關材料。

(工商 )