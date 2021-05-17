國防部下午表示，因應當前疫情嚴峻，為維護官兵健康，並考量外離島地域特性及防止疫情擴散，各外離島防區自5月18日起迄5月28日止，暫停官兵返台休假，所影響之假期，待疫情和緩後即實施補休。

防區官兵如有特殊家庭及個人緊急事故，則依規定程序實施請假，由各防區指揮官核准後實施。至於已返台休假官兵，應確實做好量測體溫、自主健康管理等防疫工作，每日定期回報並按時返回防區收假。

(中時 )