疫情嚴峻 外島官兵暫停返台休假 16:532021/05/17 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國防部下午表示，因應當前疫情嚴峻，為維護官兵健康，並考量外離島地域特性及防止疫情擴散，各外離島防區自5月18日起迄5月28日止，暫停官兵返台休假。（示意圖，摘自國軍人才招募中心） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部下午表示，因應當前疫情嚴峻，為維護官兵健康，並考量外離島地域特性及防止疫情擴散，各外離島防區自5月18日起迄5月28日止，暫停官兵返台休假，所影響之假期，待疫情和緩後即實施補休。 防區官兵如有特殊家庭及個人緊急事故，則依規定程序實施請假，由各防區指揮官核准後實施。至於已返台休假官兵，應確實做好量測體溫、自主健康管理等防疫工作，每日定期回報並按時返回防區收假。 感染源不明炸鍋 馬祖中鏢 疫情延燒！中市5月常備役、補充兵暫停入營 (中時 ) #防區 #官兵 #休假 #暫停 #外離島 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中市文化局52館舍關閉 197個研習班暫停授課 15:522021/05/17 生活 台中市議會18日起到5／31日停會兩週 延至6／1起開始召開 11:182021/05/17 政治 南市議會決議定期會延會 黃偉哲宣布暫停公祭 10:162021/05/17 政治 餐飲業外帶5折鼓勵民眾別進來 04:102021/05/17 娛樂新聞 成立28年頭一遭 王品雙北百家分店停止內用 15:492021/05/17 生活 加強防疫中壢SOGO、大江購物中心調整營業時間 16:322021/05/17 生活 到疫情熱區用過餐！中小信保基金外包員確診 密切接觸者3人檢測中 19:502021/05/17 生活 疫情升溫 華銀防疫措施再升級 03:152021/05/17 財經 軍校生在校線上教學 管制休假 16:552021/05/17 政治 疫情升溫 新北戶所取消夜間服務與假日預約登記結婚 14:072021/05/17 生活 肯德基抗疫 雙北地區60家餐廳即日起暫停內用 17:152021/05/17 生活 政治熱門新聞 連任將滿一周年 蔡英文總統滿意度民調出爐 - 政治 看到1周爆增近800例確診 宅神一句話狠嗆蔡政府 - 政治 看到全台又停電 漂亮女星忍不住飆罵9字 - 政治 台灣疫情破口頭號戰犯是誰？ 3萬網友投票結果曝光 - 政治 該不該開罰周玉蔻 網投票一面倒：指揮中心裝死機率高 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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