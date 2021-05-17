國內疫情升溫，為確保醫療能量以因應疫情發展所需，新竹國泰綜合醫院即起實施相關降載措施，包括17日起為有效掌握全院病床運用以協助國家防疫，暫停部分非急迫性醫療如住院、手術、檢查等服務，以及健檢、美容、物理治療、職能復健、兒科預防接種等業務。

另，17日，部份門診暫停；18日起配合中央流行疫情指揮中心疫苗供貨分配，暫停非醫護COVID-19公費疫苗接種服務。近期「收到疫情警示簡訊」（細胞簡訊）民眾，如有呼吸道症狀，請至急診就醫。

(中時 )