受本土疫情失控影響，台股一周內暴跌近2000點，且從4月中的高點下修逾13%。專家們雖看好台灣經濟基本面，對後市持樂觀態度，但若疫情持續擴大，導致生產線停工，就難以樂觀看待。

美媒報導，由於台灣疫情迅速擴散，股票交易市場受到嚴重影響，上周單周跌逾8%，是全球5月份表現最差的股票市場。台股從4月29日歷史新高的17709.23點，摔至今（17日）收盤15353.89點，重創逾13%。

報導指出，里昂證券台灣區研究部主管Patrick Chen表示，「由於市場對疫情的擔憂增加，我們預計未來會出現更大的波動，並建議以高股息、低本益比的股票為主要標的。」鴻海與台積電是該團隊看好的股票之一。

第一金投顧董事長陳奕光則說：「投資者擔心學校停課意味著疫情迅速傳播，但是，台灣人擁有高警覺性，因此不必驚慌，但若工廠生產線被迫停止，那又是另一回事。」

報導點出，去年科技股的飆升，帶動許多散戶投入股市，台股表現名列前茅，但近期的暴跌向全球展示過度使用槓桿的危險性，融資槓桿比率也會因此下降。

(中時新聞網)