國民黨立委林思銘今天表示，他一早就接獲基層員警反映，中央疫情指揮中心5月15日宣布暫停預約接種新冠肺炎疫苗，消防隊員明明要負責載送確診病患，屬一線防疫人員，儘管名列公費接種對象第二順位，但跑遍縣內各醫療院所，就是打不到疫苗。

林思銘說他不斷接獲地方反映各種亂象，包括消防隊員打不到疫苗、酒精價格三天飆漲四成、孩子停課，家長防疫照顧假不敢放，怒批：這像是做好準備的政府嗎？

林思銘指出，中央疫情指揮中心5月15日宣布暫停預約接種新冠肺炎疫苗，消防隊員負責載送確診病患，屬一線防疫人員，雖然名列公費接種對象第二順位，但基層人員跑遍縣內各醫療院所，就是打不到疫苗；一問之下，才知道因指揮中心疫苗配送出問題，未能及時補充給地方政府，致防疫斷鏈。

至於重要防疫物資「酒精」，林思銘指出，有公司周末向廠商詢問酒精價格，20公升1400元，因六、日沒現金，今天去買，價格已經飆升到20公升2000元，上漲43％，而且還要等到星期五才有貨。

另外，林思銘也接到憂心忡忡的家長的詢問電話，他說孩子停課，但因本身在長照機構服務，政府雖然說，雇主不給家庭照顧假就開罰，但是雇主一句，那是要把老人家都請家人帶回去嗎？讓這位家長不知如何是好。

林思銘痛批，台灣疫情爆發時間比國際整整晚一年多，政府坐看國際疫情，竟然一點警覺都沒有，這些早該做好盤點、預演，不該發生的問題現在都發生了；甚至，疫情趨嚴短短四天，就已經在喊檢驗能量不足，部分縣市進入第三級警戒才三天，病床就出現短缺。

林思銘說，中央防疫作為一團亂，指揮、調度嚴重失序，他除了擔心疫情會一發不可收拾外，也不禁要問，這像是已經做好防疫應變準備的政府嗎？

(中時 )