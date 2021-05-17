弘光科大餐旅系首次舉辦美食饗宴畢展，最後一場碰到防疫升級，特別加強量體溫、消毒等措施。（陳淑娥攝）

弘光科技大學餐旅管理學系首次舉辦美食饗宴畢展，連續3個星期日以不同主題舉辦餐會，16日最後一場碰到防疫升級，特別分散場地、座位安排距離1.5公尺，加強消毒等防疫措施。餐會餐點提倡綠色飲食，推廣在地小農食材，並把傳統上海菜、台灣小吃精緻化，來賓大讚「好吃又好看，像吃米其林餐廳一樣！」

餐旅系主任吳胤瑱表示，今年以開一間可以記錄4年學習成果的餐廳為主題，一切都是玩真的，且是一個可以營利的事業，學生展現從市調到企劃到主題設定，由師長來驗收所學成果。

第一場餐宴「迴藝」，學生提倡台灣小農食材，推廣綠色飲食，學生蔡孟軒說，他們選大甲金盞花麵、花田喜彘蘿蔔豬等食材，把在地食材發揮的淋漓盡致。第二場「嗣季」以上海風格為主題，學生顧欣晏表示，學生穿上旗袍當服務員，讓大家好像進入1940上海時代。

最後登場「老厝1988」把台灣小吃變得精緻化，學生林武漢指出，台灣小吃最能引起共鳴，希望用美食拉近與父母的距離，每道菜特別設計菜名，會場更掛上紅燈籠、貼上春聯，營造台灣懷舊用餐氛圍。

廖姓家長說，學生真的很強，把食材發揮的淋漓盡致，創新口味是外面餐廳吃不到的；陳姓家長表示，用餐完後覺得餐飲口味、氣氛都很棒，美食饗宴式的畢展，充份展現孩子4年的學習成果。

吳胤瑱指出，三個班級分別由助理教授鄭錦慶、副教授許凱敦及他指導，學生分三大組，包含行政組、內場、外場，從企劃、設計主題、找廠商、找食材、烹煮、上菜服務、網路行銷，全部一手包辦。

(中時 )