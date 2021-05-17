IKKA-KY(2250)今天完成競價拍賣作業，最低得標價格為98元，最高得標價格為153.7元，各得標單的價格及其數量加權平均價格為105.08元，辦理公開申購的承銷價格為76元，公開申購張數為1,150張（含過額配售），公開申購期間為5月19日至5月21日，5月25日公開抽籤，5月31日正式掛牌上市。

IKKA-KY此次辦理上市前公開承銷現金增資發行新股5,000張，其中3,399張採競價拍賣已完成，合格標件共1,344筆，合格投標量17,206張，全部順利拍賣成功。

IKKA-KY生產據點有日本、香港、東莞、越南、馬來西亞，主要從事汽車零組件、住宅相關設備零組件生產，產品終端應用在TOYOYA、HONDA等主力車款、TOTO智能馬桶、PANASONIC空調、BOSCH工具機，與銷售客戶住友電裝、AISIN（愛信）集團、PANASONIC、BOSCH等知名國際大廠合作甚久。近年來與愛信集團合作協同開發EPB電子手（駐）煞車系統，已成為高成長產品。

IKKA-KY從2018年到2020年每股盈餘為4.19元、5.93元及5.2元，今年第1季每股稅後盈餘2.37元。

(時報資訊)