本土新冠肺炎疫情急遽升溫，連鎖餐飲集團王品(2727)今（17）日下午宣布，位於台北市萬華區及新北市蘆洲區的7家集團品牌門市即日起暫停營業至28日，雙北地區100家門市全面暫停內用，僅提供外帶外送，何時恢復則將視疫情狀況調整，全力配合防疫政策。

而雙北以外的其餘品牌門市，王品則持續落實「安心專案」，包括實聯制、環境定期清潔消毒、戴口罩勤洗手、配戴「今日體溫卡」，確保同仁健康服務客人，並協助消費者量體溫及消毒，提供公筷母匙、用餐適當間距或隔板，帶給安心用餐環境，並祭出外帶外送優惠。

王品截至4月底旗下品牌全台共423家門市，其中在台北市萬華區有「石二鍋」家樂福桂林店、「肉次方」西門峨嵋店、「尬鍋」台北西門店等3家門市，新北市蘆洲則有「藝奇」、「西堤」、「石二鍋」、「hot7」共4家門市。

此外，饗賓餐旅集團上午已宣布，考量疫情嚴峻防疫優先，位於雙北及桃園地區的各品牌門市，即日起至28日全面暫停內用服務，旗下7大品牌於「饗帶走EATOGO」平台推出外帶外送滿千九折優惠活動。

速食業者麥當勞宣布，雙北地區超過130家門市自上午10點半起暫停內用服務及洗手間使用，建議多加利用外帶、得來速與歡樂送服務。肯德基亦宣布雙北地區60家門市即日起暫停內用服務，建議消費者多加使用預訂快取及零接觸外送服務。

(時報資訊)