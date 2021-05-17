金像電(2368)受惠於伺服器及網通產品需求穩定，第1季稅後盈餘為5.95億元，年成長49.5%，每股盈餘為1.1元，由於NB、伺服器及雲端訂單還不錯，第2季展望很樂觀，美系外資最新報告給予金像電「買進」評等，外資也同步大買，激勵金像電股價逆勢收高。

金像電努力轉型朝伺服器及雲端網通產品布局，經過多年調整，產品組合優化，營運漸入佳境，受惠於宅經濟及遠距生活需求延續，NB、伺服器及雲端網通接單暢旺，讓金像電第1季業績淡季不淡，第1季合併營收為57.89億元，年成長14.72%，營業毛利為13.21億元，年成長27.75%，單季合併毛利率22.83%，年增2.34個百分點，稅後盈餘為5.95億元，年成長49.5%，每股盈餘為1.1元，累計前4月合併營收為79.13億元，年成長8.48%。

目前伺服器約佔金像電營收50%，雲端網通產品約佔20%，NB約20%，基地台等其他產品約佔10%。

就廠區來看，台灣及蘇州廠以生產伺服器及網通產品為主，NB主要在常熟廠區生產，其中常熟一廠亦生產伺服器，二廠也有生產SSD產品。

金像電表示，目前各產品訂單狀況不錯，第2季看起來很樂觀，只要疫情受控得宜，有機會比去年同期好。

美系外資報告表示，伺服器需求持續上升，400G/800G網通產品滲透率在未來5年將不斷提升，我們將金像電2021年/2022年/2023年獲利預估上調1%，以反應伺服器/Switch產品需求及IC測試業務帶來的成長，維持金像電「買進」評等及目標價72元。

(時報資訊)