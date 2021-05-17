材料-KY(4763)2021年受惠絲束需求維持強勁，醋片也已有相當數量的訂單在去年陸續談妥或贏得標案，加上今年持續有新產能開出，樂觀看待今年營收再創新高，有機會達到雙位數成長。

材料-KY表示，目前市場於絲束及醋片需求皆強勁，有利於再進一步提高絲束及醋片售價，加上絲束及醋片產能持續增加使經濟規模擴大，以及往上游整合，醋酐產能將於今年下半年開出可望優化成本結構，皆有助於減緩原物料與運費等成本上升的壓力。

就產能規畫方面，目前絲束廠規劃新增一條絲束產線，材料原預期今年上半年量產，絲束年設計總產能現在為16,000噸。此外，今年將持續擴充醋片產線，預計將於今年底前新增5,000噸設計產能，醋片年設計總產能將達30,000噸。醋酐新廠則將建造6萬噸的設計產能，去年第四季動工，預計本季底完工，除自製上游原料將有利於降低及穩定生產成本，也有機會有少量產出外賣。

此外，由於在今年新增一條絲束產線後，現有絲束廠廠房已無空間新增產線，因應未來絲束需求與營運成長，本公司預計擴建絲束廠，新增5,000噸產能，投資金額約新台幣3.5億元。目前正在洽談購置土地廠房等事宜，目標在今年啟動投資計畫。

材料指出，未來將往兩大策略方向布局長期成長及鞏固競爭優勢，包括持續並增加投資研發綠色環保材料、及往產業鏈下游延伸。四月初本公司開發的可降解材料獲得歐盟認證，將有助於擴大在歐洲地區的產品推廣與預計在今年展開代理銷售業務，代理中菸的加熱不燃燒菸進入北非市場。雖然以上兩項產品與業務初期貢獻營收尚不顯著，然長期商機可期。

(時報資訊)