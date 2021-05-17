因疫情升溫，大專院校校園徵才活動陸續停辦，1111人力銀行因應企業需求，特別設置「2021知名大學聯合校徵」專頁，供企業與新鮮人的媒合平台，集結近3000家知名企業、釋出近20萬個工作機會，1111助攻學子為職涯超前部署，也協助企業提前預約新秀。

配合政府防疫政策取消舉辦校徵活動，「台新金控」將改於線上徵才並以視訊進行面試。為了強化國內外業務推展，釋出超過1000名內外勤職缺，包括儲備菁英(MA)、法金助理客戶關係經理人(ARM)、理財專員、客服專員等多項職務。

台新金控總經理林維俊指出，今年台新依循年度徵才傳統，預計招募50位儲備菁英（MA），表現優異者，年薪可達百萬以上。林維俊補充，為延攬具有國際視野、跨文化思維及具海外生活經驗的優秀人才，早在去(2020)年10月已對海外歸國學子啟動第1波的儲備菁英招募，招募期間收到超過上千份的應徵履歷，後續將透過嚴謹的招募機制，遴選出與有志與台新一起成長茁壯的優秀人才。

對抗疫情，必須有健康的身心！國內升降椅的龍頭的「泓電」，重視員工生活與工作之間的平衡，鼓勵員工每周要有5小時的運動量，為此不定期舉辦籃球比賽、參加路跑21K，假日時出錢出力帶員工去爬山，知名的抹茶山、合歡山東峰步道、溪頭步道都有泓電員工的足跡。

「泓電」堅持高品質、高標準的企業理念，代理歐規國際品牌並深耕在地，秉持著「泓電用心、顧客安心」的經營理念，深受許多客戶喜愛與推薦，也讓「泓電樓梯升降椅」成為全台安裝率第一的品牌。

目全台北中南已設立7大直營門市提供試乘，隨著企業版圖拓展，「泓電」擴大招募夥伴，重視人才培育，為了讓同仁都能擁有發揮的舞台，不僅著重在培養專業技能、提升技術，同步要求產品與團隊服務的品質，強化企業競爭力，提供客戶最好的體驗。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，台灣企業不畏疫情，全力為民眾服務，為了讓求職者找工作事半功倍，1111提供超過10種求職輔助工具讓你避開面試地雷，若擔心「工作內容不符」、「談定的薪資有落差」，可使用工作經驗談、薪資公秤專區，透過職場學長姐經驗分享，評估薪水是否合乎業界常態，以免找到新工作後出現期望落差。1111持續提供線上媒合服務，作企業與求職者的強力後盾！

(中時新聞網)