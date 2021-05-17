東森財經主播劉芯彤外型亮眼、口條流利，被外界封為「正港美女主播」，主持的兩個節目《現代啟示錄》、《57新聞王》也深受好評，但她日前閃電離開待了8年的主播台，消息傳出令觀眾感到驚訝及不捨。

劉芯彤14日在臉書向觀眾道別：「謝謝大家這麼多年來對阿彤的支持。阿彤在東森財經台3075個日子，是你們陪伴阿彤度過。」她表示從即日起將離開東森財經台，轉調到超視電視台工作，手上的兩個節目《現代啟示錄》、《57新聞王》會改為他人主持。文末，劉芯彤連續說了兩次「掰掰了」，依依不捨的向觀眾們說再見。

離職的消息傳開後，引發眾多觀眾不捨，紛紛留言：「是走到了幕後做行政工作嗎」、「《現代啟示錄》很好看耶，可惜妳不主持了」，劉芯彤表示離開東森財經台後，會在超視擔任管理值，未來不會出現在螢光幕，「我也沒法想像，每周一我必進棚錄影的《現代啟示錄》，今天要換人錄影了。有那麼一點感傷。」雖然如此，她再三保證接替節目的主持人一樣很棒，呼籲觀眾一樣要繼續支持《現代啟示錄》。

劉芯彤的新聞資歷豐富，當過社會線、專題組、證券金融組文字記者，後來當上主播、主持人，憑著出眾外型和專業播報能力，多年來培養出一群死忠粉絲，如今宣布離開螢光幕、轉到幕後，不只她坦言還不習慣，死忠觀眾也萬分不捨。

(中時新聞網)