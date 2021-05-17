本土疫情大爆發，單日新增333例本土個案，遭外界質疑是否國內早就有多條隱形傳播鏈？指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳對此表示不認同，直指這些遍地開花的群聚個案，其實都可算是台灣社區內的一起「大群聚事件」。

國內自5月11日出現首例非華航諾富特的個案，至今疫情已開枝散葉為三大群聚，包含萬華茶館、蘆洲獅子會、宜蘭遊藝場，近日疫情更燒向彰化，昨天已匡列1300名接觸者進行採檢、隔離。

不過面對國內當前的多起群聚事件，張上淳仍秉持專業表示，就目前看來這就是台灣社區內的一起大群聚，關鍵就在於這些個案的病毒基因定序都相同，因此可以合理推斷一開始是同一條傳播鏈，只是分別在不同地點偵測到。

有媒體詢問，最新的個案中病毒基因定序結果為何？張上淳指出，由於實驗室資源必須妥善分配，目前已決定不再進行基因定序，要將實驗室量能留給更重要的任務，除非我們看到非常重要的訊息，否則不會再做定序。

張上淳補充，除基因定序外，也可以從疫調資訊來推斷為一起大群聚，「從疫調資料可看出，確診人員之間的來往多有相關」，因此不是外界所說的有多條平行傳播鏈。

他說，目前資訊看起來都是同一個病毒序列，合理推測一開始還是一條傳播鏈，但我們是在不同地點偵測，因此不能單單認為在三個地方偵測到就有三條傳播鏈，從疫調上我們也可看出，確診人員的來往可能都有相關，不能這樣就說有三條平行傳播鏈。

(中時 )