提起凶宅，許多人都聞之色變，畢竟裡面一定是發生過不好的事情才會被稱為凶宅，住在這種房子裡，對運勢一定會有影響，所以大多數人都不敢住凶宅。但也有一些人，即使住在凶宅裡，也不會受到影響，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，陽氣足的人、煞氣重的人、群居的年輕人、修道之人、風水大師都能鎮得住凶宅，甚至還有可能因此發財。

▍1.陽氣足的人

身上的陽氣足，邪氣不敢侵犯，就不會受到凶宅的影響。陽氣足的人，往往比較開朗樂觀，膽量也很大，身體強健，氣血充足，手腳總是溫熱的，平常幾乎不會生病，也不容易看到「好兄弟」，對邪氣具有威懾力，能鎮得住凶宅。

▍2.煞氣重的人

對付邪氣，最常用兩個方法，一個是陽氣相剋，另一個是煞氣鎮壓。如果一個人身上的煞氣很重，邪氣就會被煞氣鎮住，在此人面前，穢物、好兄弟都避之唯恐不及，哪還敢再去招惹。煞氣比較重的人，就是經常和武器、刀器接觸的，比如說屠夫，他的工作就是宰殺牲畜，這種職業的人手中血氣重，還有刀這種煞物護航，自然能鎮得住凶宅。

▍3.群居的年輕人

像是某些學校過去可能是墳場，因為學校年輕人多，就會催旺人氣，壓制住陰氣，且學生充滿浩然正氣，鬼神都得讓路。如果是群居的年輕人，就不用怕凶宅，人越多，陽氣就越旺盛，一間充滿陽氣的屋子，邪靈當然不能作祟。

▍4.修道之人

真心修道的人，都是意志堅定，不懼邪氣的，且因為常年誦經悟道，供奉神佛，身上也沾染了神性，當然可鎮住凶宅。但如果只是假裝修行，實則根本沒深入了解所修之道的人，是無法對付凶宅的，這種人心不誠，神佛不會護佑，身上也沒有浩然正氣，更沒有能使邪靈恐懼的能量，與一般人無異，是鎮不住邪靈的。

▍5.風水大師

對風水真正了解的大師，也是能鎮得住大凶之宅的，他們不會讓自己陷入危機之中，因為他們了解風水，懂得怎樣利用風水，來達到趨吉避凶，化解邪氣的目的。一般來說，除了風水太差而無法改變的凶宅，否則凶宅的風水都是可以改變的。真正的風水大師，還知道如何將凶宅轉變為正常住宅，讓人可長居其中。

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(中時新聞網)