大陸線上問答平台知乎17日公布2021年第一季財報，公司營收達人民幣（下同）4.783億元，年增154.2％，淨虧損為3.247億元，2020年同期淨虧損則為2.013億元。
新浪科技報導，知乎早先於3月26日在紐交所上市，17日公布上市以來首份財報顯示，總營收為人民幣4.783億元，較2020年同期的人民幣1.882億元增長154.2％，報告消息使知乎盤前漲超4.6％。
報告指出，第一季平台淨虧損為3.247億元人民幣，而2020年同期淨虧損2.013億元人民幣。不按美國通用會計準則（non-GAAP），調整後的淨虧損為人民幣1.936億元，而2020年同期淨虧損則為人民幣1.618億元。
報告指出，第一季平台平均月活躍用戶數（MAU）達8,500萬，年增37.7％。平均月付費用戶人數達到400萬，年增137.8％。第一季廣告收入為2.14億元，2020年同期為1.26億元。第一季付費用戶收入為1.27億元，2020年同期為5,576萬元。
(工商 )
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