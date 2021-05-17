因應政府政策配合防疫，肯德基宣布，即日起雙北地區共60家餐廳暫停內用服務，內用開放時間將依循防疫規定，即時反應、調整防疫措施；內用服務暫停期間，外帶、外送、汽機車點餐車道服務皆正常營運，建議消費者多加使用預訂快取及零接觸外送服務。

肯德基建議消費者可多使用預訂快取服務，透過網路預訂後於指定時間到店取餐，減少點餐、取餐等待時間。為保護餐廳員工和顧客健康，肯德基櫃檯點餐人員全面戴防疫面罩、口罩、手套並備有零錢盤，減少接觸、全面防護。

另外肯德基即日起推出實聯制2.0服務，曾掃描肯德基QR Code填寫聯絡資料的顧客，下次掃描將自動帶入資訊(需關閉手機網頁私密瀏覽功能)，加快實聯制認證速度、減少停留時間。

肯德基提供零接觸外送服務，消費者可指定外送員將餐點「放在(家)門口」、「管理室/警衛室代收」或是「戶外定點取餐」，專業肯德基外送人員送達同時將餐點放在置物架上，貼心的防疫措施下，享受現做美味。同時餐點也將貼上餐點封條封口，製作過程嚴格把關，並降低外送過程人為接觸，所有餐點放入前外送箱確實用酒精消毒，讓消費者安心享用。

(工商 )