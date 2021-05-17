今1架共機侵擾我西南空域 防空飛彈追蹤監控 17:152021/05/17 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進入我西南防空識別區示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 運8遠干機。國防部提供。 空軍今發布共機動態，共軍1架運-8遠干機，上午進我我西南防空識別（ADIZ），空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 興達電廠1機組故障 用電量再創今年新高 大砍一半以上F35採購 美空軍聽到了 (中時 ) #空軍 #共機 #侵擾 #西南空域 #發布 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 門診降載 醫護強制採檢 單日本土新增206例 各縣市擬設快篩站 04:102021/05/17 焦點要聞 抗陸護台 美F-22前途黯淡 何時讓路要看它 10:232021/05/16 軍事 首次參與日本境內軍演 法軍方：對陸釋放訊息 09:352021/05/17 國際 美無人機進駐日本 加強對中國偵察 04:102021/05/16 焦點新聞 國內疫情警戒升級 華南銀行強化防疫措施因應 19:352021/05/16 財經 兩棲作戰轉向岸對岸登陸 專家：2035共軍攻台戰術將大幅改變 22:322021/05/16 兩岸 葉毓蘭》同是不分區 執政黨的含金量就是不同 09:102021/05/17 政治 大陸抽砂船翻覆 海巡馳援救起5人 04:102021/05/16 焦點要聞 澎湖大陸籍抽砂船翻覆3人失蹤 海巡艦艇空勤直升機火速馳援 12:282021/05/15 社會 頒殉職飛官潘穎諄褒揚令 蔡英文：你的任務結束了 12:062021/05/16 政治 聯亞光 四大策略拚營運 04:102021/05/17 產業．科技 政治熱門新聞 連任將滿一周年 蔡英文總統滿意度民調出爐 - 政治 看到1周爆增近800例確診 宅神一句話狠嗆蔡政府 - 政治 看到全台又停電 漂亮女星忍不住飆罵9字 - 政治 台灣疫情破口頭號戰犯是誰？ 3萬網友投票結果曝光 - 政治 該不該開罰周玉蔻 網投票一面倒：指揮中心裝死機率高 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。