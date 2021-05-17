陳冠霖養成愛喝水好習慣。（長春藤預防醫學健康管理提供）

去年忙於拍戲的陳冠霖，在殺青後發現長期趕拍八點檔健康亮紅燈，因此開始注重日常保養，面對近期疫情升溫，他表示：「無法規範別人，但至少能從自身做起，養成良好的生活習慣，減少群聚、設定鬧鐘提醒定時洗手，或是利用點滴提升防護力。」他預防勝於治療的觀念，受預防醫學健康管理機構邀請擔任品牌防疫大使，攜手提倡健康識能，力行健康生活型態，號召大家響應體內體外要做好防護，將「勤洗手、多喝水、多運動、營養均衡、多曬太陽」變成日常生活一部分，共同守護防疫期間的健康安全。

在疫情升溫之時，易過敏體質的陳冠霖，有更多顧慮，因為之前拍戲都是靠意志力撐，身體早已發出警訊，因此決定從調整「根本的防護健康力」做起。他說，日常生活中充斥著病毒、細菌，經過專業醫師團隊評估，決定從提升肝肺功能著手，他每周都施打提升防禦力的「三合一肝肺防護療程」，維持健康呼吸道黏膜，為自體防禦力打底。

他日前拍攝長春藤公益廣告時，更獨家公開搜包隨身物品，陳冠霖笑說很多病毒都是吃進去的，包包必備的就是漱口水，養成漱口習慣就能減少病毒入侵的機會，也教育小孩無論是不只是在疫情期間，隨時出門一定要隨身攜帶漱口水、勤洗手，回到家先洗澡、換衣服，從小地方做起，少一分暴露在病毒之下的風險！他平常就會額外隨身準備備用的大人和小孩的口罩，之前在大賣場遇到忘記戴口罩的外國人無法進入採買，他立刻拿出隨身備用的口罩贈送，被對方大大感謝。他說，做好防疫不僅是對自己負責，也是對身邊的親友、家人負責，不要因為自己的輕忽而傷及身邊最親的人。

(中時 )