花蓮縣消防局今上午接獲山域事故報案後，隨即集結搜救人員並連繫空勤總隊後，清點完裝備後，今下午1點許搭乘空勤總隊直升機前往營地下放，將步行前往救援患者。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣消防局今上午接獲山域事故報案後，隨即集結4名搜救人員並連繫空勤總隊後，清點完裝備後，今下午1點許搭乘空勤總隊直升機前往營地下放，將步行前往救援患者。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

一行由4男2女組成的6人登山隊伍欲進行馬博橫斷縱走，11日從南投東埔登山口入山後，預計今天抵達花蓮玉里中平林道，其中60歲的傅姓男子卻在途中不慎跌落山谷，導致左小腿骨折無法行走；花蓮縣消防局獲報後，搜救人員下午搭乘直升機於附近營地下放步行前往患者所在處，傍晚與其接觸後，一同搭機送往平地替傷口做處置。

消防局指出，今天早上10點許，接獲民眾報案，說明一行6人登山隊伍在卓溪鄉喀西帕南山往太平谷南口的登山路徑上，有名男性隊員不慎跌落山谷，被其他隊友拖拉至步道後，發現其意識清醒，不過身上多處挫傷，且左小腿骨折無法行走，目前已初步用樹枝固定，請求派員協助救援。

消防局獲報後，立即集結搜救人員並連繫空勤總隊，消防局加上花蓮林管處玉里工作站等4位先遣搜救人員，在消防局第三大隊玉里分隊集結清點裝備後，今天1點多搭乘空勤總隊直升機前往太平谷營地下放，步行前往救援患者，在4點多接觸患者後，搜救人員與其一同搭機，預計送往永昌分校，執行傷患處置。

消防局第三大隊長呂冠辰指出，該登山隊在管制的山域中都有依照規定申請入山，11日從南投東埔登山口起登，預計17日抵達花蓮玉里中平林道，不過從中平林道走到能搭乘車的地方，尚需要2天，因此山難救援部分還是需釐清相關內容，若確認有違規事項，則會依據「花蓮縣登山活動管理自治條例」祭出罰則。

據了解，馬博橫斷被山友喻為台灣山界共尊的四大障礙路線之一，沿中央山脈稜線而走，多處險峻斷崖，該路線也堪稱台灣縱走路線第二長，一般會安排8天7夜行程，自2009年八八風災後，中平林道坍方連連，更是替整趟路程增加不少的難度。

此外，近日疫情嚴峻，太魯閣國家公園即起將封閉園區內的山屋、生態保護區及室內展館，已獲得許可進入者，則會自動廢止許可證；花蓮林管處則是明起暫停開放富源與池南國家森林遊樂區、林田山林業文化園區、大農大富平地森林園區、池南自然教育中心、瑞穗生態教育館等。

(中時 )